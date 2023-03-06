العراق والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك

العراق والبنك الدولي يبحثان التعاون المشترك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، ان “السوداني، استقبل صباح اليوم الإثنين، المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له”.وأضاف، ان “اللقاء جرى خلاله بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي”.وأشار الى، ان “اللقاء تطرق إلى فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه”.

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