العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والأعمال

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والأعمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء، مع وفد وزارة الإستثمار السعودية فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، أن “وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت اليوم، وفد وزارة الإستثمار في المملكة العربية السعودية برئاسة مشعل بن خالد  الهذال”.واضاف أن “الجانبين استعرضا ابرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالإهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة، والتركيز على بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والاعمال”.واشار البيان الى أن “الاجتماع تناول آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها، والتواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين”.

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