العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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الكويت/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التعاون الثنائي بين العراق والسعودية والانتصارات على “داعش”.وقال مكتب العبادي في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل على هامش مؤتمر إعمار العراق في الكويت وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير”.واضاف المكتب انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بعد الانتصارات التي تحققت على عصابات داعش الارهابية، اضافة الى الاوضاع في المنطقة”.