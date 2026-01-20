العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026 في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وأضافت، “تمت أيضاً مناقشة التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في سوريا”. وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، “ضرورة اعتماد الحوار واحتواء الأزمة الراهنة وتوفير الحماية للمدنيين”، مشيراً إلى “أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على حقوق جميع المكونات ووحدة أراضيها”. وشدد على أن “العراق عازم على مواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وبما يسهم في حفظ المكتسبات المتحققة” ،لافتاً إلى أن “التنظيم الإرهابي يمثل خطراً على أمن واستقرار المنطقة”. ودعا إلى “أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بهذا الشأن”. من جانبه، أعرب السفير السعودي، عن “شكره لرئيس الجمهورية وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات” ،مؤكداً “دعم المملكة لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *