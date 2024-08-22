العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الذي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس الى العاصمة بغداد..وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه.ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *