العراق والسعودية يؤكدان على تكثيف الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

العراق والسعودية يؤكدان على تكثيف الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، امس الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي والممنهج على المدنيين في قطاع غزة.وذكر بيان للخارجية،ان الوزيرين التقيا “على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد في القاهرة”.وأكد الوزيران على “ضرورة وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التهجير القسري والتدمير المتعمد، في خرق واضح وصريح للقانون الإنساني الدولي”.وأضاف البيان “كما تناولت المناقشات تداعيات التصعيد القائم في المنطقة، حيث حذر الجانبان من خطورة توسيع دائرة الصراع الإقليمي، لما قد يؤدي إليه من اندلاع حرب شاملة”.وأكد الوزيران على “أهمية التحرك الدولي العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ودعم الشعب الفلسطيني، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.

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