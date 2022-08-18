العراق والصين يؤكدان على أهمية تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل للغاز

العراق والصين يؤكدان على أهمية تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل للغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن بحث العراق واليابان تعزيز التعاون الثنائي بينهما في 3 قطاعات.وذكر بيان للوزارة ، ان وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، استقبل السفير الياباني في بغداد “كوتارو سوزوكي” وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات النفط والغاز والطاقة.واكد الوزير على اهمية تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للغاز من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.من جانبه، عبر السفير الياباني عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون المشترك مع العراق في مجالات النفط والغاز والطاقة.

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