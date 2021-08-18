العراق والصين يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما

العراق والصين يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ، ان صالح هنأ الرئيس شي جين بينغ بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وتناول الاتصال الهاتفي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط وبما يخدم مصالح شعبيْ البلدين الصديقين.واضاف البيان، انه جرى التأكيد، أثناء الاتصال، على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وزيادة عدد الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الصينية، وتثمين دور الصين في مساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا عبر إرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية.كما تناول الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الرئيس برهم صالح أهمية العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها، مشيراً إلى أن أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *