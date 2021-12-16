العراق والصين يوقعان عقداً لبناء الف مدرسة

العراق والصين يوقعان عقداً لبناء الف مدرسة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جرت، اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان”التوقيع تم برعاية الاخير وحضوره وقد مثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسياً”.واضاف، انه”جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك كو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسياً”.

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