العراق والفاتيكان يؤكدان على تعزيز حوار الأديان

العراق والفاتيكان يؤكدان على تعزيز حوار الأديان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بجهود بابا الفاتيكان “الداعمة والحريصة على أمن واستقرار” العراق وشعبه.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار”.وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، “بحث العلاقات الثنائية المتينة المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، والتنسيق المشترك لتعزيز ثقافة التعايش والحوار والتلاقي من أجل إرساء السلام”.وأشاد رئيس الجمهورية، بـ”دور الفاتيكان وجهود الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس الداعمة والحريصة على أمن واستقرار العراق وشعبه، وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح بين الشعوب”.

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