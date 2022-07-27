العراق والكويت يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والكويت يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار في الديوان الأميري لدولة الكويت ،الثلاثاء،على تعزيز التعاون مع العراق في كافة المجالات ، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين الشيخ الصباح والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ،واكد الطرفين على دعم الجانبين الثقافي والفني لما يخدم الشعبين وترسيخ قيم البناء الإنساني والمجتمعي لتحقيق السلام والمحبة والاستقرار من خلال الفعاليات ذات الاتجاه، ونقل الشيخ الصباح تحياته لحكومة وشعب العراق متمنيا الاستقرار والتطور كما شكر نقيب الفنانين  دولة الكويت لمواقفها الداعمة للعراق . 

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