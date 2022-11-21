العراق والكويت يؤكدان على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين

العراق والكويت يؤكدان على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ونظيره الكويتيّ سالم عبدالله الجابر الصباح، على ضرورة تفعيل اللجنة الفنيّة المُشترَكة بين العراق والكويت، والارتقاء بمُستوى التنسيق في العديد من المجالات.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية في بيان ، إن “فؤاد حسين وسالم عبدالله الجابر الصباح اكدا على ضرورة تفعيل اللجنة الفنيّة المُشترَكة بين العراق والكويت، والارتقاء بمُستوى التنسيق في العديد من المجالات، ويُساهِم في الانتقال إلى أفق أرحب في مجالات التعاون الثنائيّ كافة، والتأكيَّد على أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار البنّاء لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين”. وأضاف، ان “هذا اللقاء جاء على هامش اجتماعات حوار المنامة/18 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيَّة “.وأعرب حسين بحسب البيان عن “تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، والتي تستند إلى أبعاد سياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافـيَّة، وتاريخيَّة”،  فيما اكد “حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائيِّ مع الكويت في ظلِّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطوُّرات إيجابيَّ”.وأشار الى ان “الطرفين بحثا التطوُّرات المُتعلقة بالقضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام، وتبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لما تعاني منه بعض دول المنطقة من أزمات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *