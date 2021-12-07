العراق و(الناتو) يبحثان خطة التدريب لعام 2022

العراق و(الناتو) يبحثان خطة التدريب لعام 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت رئاسة أركان الجيش، الثلاثاء، مع حلف الناتو خطة التدريب للعام 2022.وذكر بيان للوزارة، أن “لزيادة آفاق التعاون في مجال التدريب والتنسيق بين وزارتي الدفاع والبيشمركة مع مكتب التعاون الأمني لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عُقِد في مقر وزارة الدفاع الاجتماع التنسيقي برئاسة أمين السر العام لوزارة الدفاع الفريق الركن رعد هاشم الطائي مع مكتب التعاون لحلف الناتو وبحضور أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور وممثل أقليم كردستان في بغداد فارس عيسى”.واضاف البيان انه “جرى خلاله التباحث حول تطوير العمل المشترك وخطة التدريب للعام المقبل والدورات التي ستفتتح للقوات المسلحة العراقية للعام القادم وأهميتها في تطوير التدريب من خلال رؤية كاملة لمنهج سنوي وبيان نوعية الدورات واختيار المرشحين ‏ووضع آلية جديدة تساعده في تسريع عملية التقديم للمرشحين ودخولهم الدورات”، لافتاً إلى أن “هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الدفاع مع حلف الناتو من أجل استمرار الدعم في مجال تدريب وتطوير القدرات للقوات العراقية”.

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