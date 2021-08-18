العراق والهند يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما

العراق والهند يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الحكومة العراقية والهندية، اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ، ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى بغداد براشانت بيساي”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث تطوُّر العلاقات الثنائيّة بين بغداد ونيودلهي، وسُبُل الارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.وأكـَّد الوزير بحسب البيان، أنَّ “وزارة الخارجيّة مُستعِدّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة البعثة الدبلوماسيّة ببغداد، مُتمنياً للسفير، وكادر البعثة النجاح، والتوفيق في تعزيز العلاقات بين العراق والهند، حيث أن سوق الهند يعتبر من أكبر الاسواق لشراء النفط العراقي ويمكن تفعل التبادل التجاري والتعاون المُشترَك في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية ، وذلك بعد مرحلة عودة الحياة وتحييد خطر فايروس كورونا”.من جانبه أكـَّد سفير الهند الجديد لدى العراق براشانت بيساي أنه “سيبذل كلَّ ما بوسعه لزيادة حجم التعاون بين العراق والهند في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مُستوى التعاون بين البلدين”.

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