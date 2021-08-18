العراق والهند يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العراق والصين يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما
وزارة الكهرباء:المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط الكهربائي وصلت الى مراحل متقدمة
وزارة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)
تحالف الفتح “زعلان”لعدم دعوة بشار الأسد لمؤتمر دول الجوار العراقي
نائب يطالب بالتحقيق في وفاة مدير عام تحت تعذيب لجنة أبو رغيف
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة الكهرباء:المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط الكهربائي وصلت الى مراحل متقدمة
وزارة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)
وزارة الكهرباء وشركة (مصدر) الإماراتية يبحثان إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية
نائب:المكاتب الاقتصادية في الأحزاب ورئاسة الوزراء بؤرة الفساد وباقر صولاغ أحد حيتانها
كتلة كردية تطالب الحكومة والقضاء بملاحقة سارقي نفط الإقليم من قبل عائلتي بارزاني وطالباني
-
- رياضية
- تحقيقات
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
-
- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN