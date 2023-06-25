العراق والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في المجالات كافة

العراق والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في المجالات كافة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق، اليوم الاحد، مع الهند مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في جميع المجالات، فيما اكد وزير النفط حيان عبد الغني اهمية تطوير وتوسيع آفاق التعاون. وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان: إن “وزير النفط وقع مذكرة التفاهم مع نظيره الهندي هارديب بوريه في العاصمة الهندية نيودلهي”. وأكد عبد الغني بحسب البيان “اهمية تطوير وتوسيع افاق التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية والصحية والزراعية والثقافية وغيرها”. وتابع أن “العراق يعد الهند شريكاً تجارياً مهماً واحد اهم المستوردين للنفط الخام العراقي ، وتربطنا معهم علاقات تاريخية  وصداقة وتعاون متميزة، والهند اليوم تمثل قوة اقتصادية وصناعية تشهد نمواً  متسارعاً”. واشار عبد الغني الى “حرص البلدين الصديقين على تفعيل وتوسيع افاق التعاون الثنائي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم التي تضم محاور عدة منها التعاون التجاري والمالي والطاقة و الاقتصادي والصناعي والعلمي والصحي والتقني والزراعي والثقافي والقنصلي، والتدريب وتبادل الخبرات وغيرها من المحاور  التي تخدم المصالح المشتركة”، مرحباً “بالشركات الهندية الاستثمارية للعمل في العراق وفي جميع المجالات”. من جانبه قال وزير النفط الهندي هارديب بوريه إن “العلاقات العراقية – الهندية تشهد تطوراً كبيراً” ، مؤكداً ” عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الهند على أن تكون شريكاً تجارياً مهماً للعراق، وتحرص على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات”. واكد “رغبة الشركات الهندية  الاستثمارية لتنفيذ المشاريع المهمة في العراق”.

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