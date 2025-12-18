العراق واليونان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أهمية استدامة التواصل بين العراق واليونان بجميع القطاعات والمجالات المشتركة ،وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى العراق جورجيوس آلامانوس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله“.وأكد السوداني، خلال اللقاء، “أهمية استدامة التواصل بين البلدين، في جميع القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العراقية اليونانية بدورتها التاسعة التي عقدت في بغداد“.وأشار إلى “تطور الفرص التي يمكن للشركات اليونانية المشاركة من خلالها في النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي يشهدها العراق”، موجهاً الشكر والتقدير “لجهود السفير على هذا المسار خلال مدة خدمته في العراق“.من جانبه، عبّر السفير آلامانوس عن “رغبة حكومته في توسعة منافع التبادل مع العراق في كل المجالات، لاسيما مع افتتاح خط مباشر للطيران بين بغداد وأثينا”، مؤكداً أن “البلدين الصديقين يتشاركان مختلف التحديات، وفي مقدمتها مواجهة أزمة التغير المناخي والمياه، وباقي المجالات الأساسية“.

