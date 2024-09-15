العراق وباكستان يتفقان على التعاون الأمني والتدريب

العراق وباكستان يتفقان على التعاون الأمني والتدريب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مساء أمس السبت، مع قائد قوات الرد السريع الباكستاني تبادل الخبرات.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “وزيرها الشمري التقى في مكتبه، قائد قوات الرد السريع الباكستاني والوفد المرافق له ، بحضور عدد من القادة”.وأضاف انه “جرى خلال هذا اللقاء مناقشة تدريب القوات القتالية في وزارة الداخلية من قبل قوات الرد السريع الباكستانية داخل البلاد وخارجها وفق منهج علمي متطور يمكن المتدربين من أداء واجباتهم ومهامهم بمهنية عالية يواكب التطور الحاصل في دول العالم”.وتابع البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات التي تخص تبادل الخبرات في مجال التدريب وغيره وتكثيف التعاون في المجال الأمني بين العراق وباكستان”.

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