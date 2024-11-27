العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت مملكة بريطانيا، امس الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، دعوتها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة لندن بعد تأخرها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “السوداني استقبل امس الثلاثاء، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، حيث جرى البحث في سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية”.واضاف “كما شهد اللقاء البحث في توسعة التعاون في الجوانب الأمنية، وتطوير الجهود المشتركة لمكافحة المخدّرات والجريمة العابرة للحدود”، مبينا انه “سيجري توقيع مذكرة تفاهم أمني بين وزارتي الداخلية في البلدين”.واكد السوداني “انفتاح العراق على بناء علاقات متعددة وشراكة مُنتجة، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، خاصة في ضوء إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق”.واشار الى ان “العراق يتطلع نحو بناء شراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة، توازي حجم العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية”، مؤكداً “الانفتاح على كل الشراكات الاقتصادية المنتجة، وبما يساهم في حركة التنمية واعمار المشاريع وتطوير البنى التحتية بالعراق”.من جانبها، نقلت كوبر “تحيات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى السوداني، وتطلع الحكومة البريطانية لزيارة سيادته الرسمية الى لندن بدعوة رسمية، التي سبق تأجيلها بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة”، مؤكدة “رغبة بريطانيا في توسعة التعاون والشراكة مع العراق بمختلف المجالات”.

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