العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- بحث الكاظمي، الاثنين، مع  وزيرة الخارجيّة البريطانية ليز تراس إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي بالعراق.وذكر بيان لمكتب رئيس حكومة ، أن “الكاظمي تلقّى، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس”، مبيناً أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بالمجالات السياسية والاقتصادية، وفي الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة ودور العراق المحوري بتعزيز الاستقرار”.وأضاف البيان أن “الاتصال شهد ايضاً مناقشة مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”. 

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