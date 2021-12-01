العراق وبريطانيا يتفقان على التدريب وبرامج التعليم العسكري المشترك بين الجانبين

العراق وبريطانيا يتفقان على التدريب وبرامج التعليم العسكري المشترك بين الجانبين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الدفاع، الاربعاء، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، التقى بالملحق العسكري البريطاني في العراق.واضافت في بيان مقتضب للوزارة: انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير برامج التعليم والتدريب بالمؤسسات الأكاديمية العسكرية وتفعيل البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجانبين”.

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