العراق وبلجيكا يؤكدان على الحوار في حسم المسائل العالقة بالمنطقة

العراق وبلجيكا يؤكدان على الحوار في حسم المسائل العالقة بالمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير البلجيكي فيليب فاندين بولك، الأربعاء، على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة.وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل صباح اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق فيليب فاندين بولك”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وبلجيكا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وكذلك التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وتعزيزه”.وتابع أنه “تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة”.

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