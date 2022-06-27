العراق وتركيا يؤكدان على التعاون في الاستثمار النفطي

العراق وتركيا يؤكدان على التعاون في الاستثمار النفطي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أمس الأحد، السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي.وذكر بيان للوزارة ه، انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية،  وبما يخدم المصالح المشتركة وخصوصاً ، تعزيز فرص  التعاون في قطاع الاستثمار في مجالات المصافي والطاقة المتجددة .واضاف، “تم في هذا اللقاء استعراض قدرات العراق التصديرية ، وتطورات السوق النفطية ، ومستقبل الطاقة في العالم”.

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