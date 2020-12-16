العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات

العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن موقف العراق واضح تجاه استهداف دول الجوار والدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة بالعمل من أرض العراق ضد دول الجوار.وذكر حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في أنقرة ، أن “من الناحية الأمنية لدينا موقف واضح والدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة بالعمل من أرض العراق ضد دول الجوار، مبينا، نحن ملتزمون بدستورنا ونرى أي فعالية ضد دول الجوار ومنها تركيا بأنها ضد دستورنا”.وأضاف حسين، “السياسة العراقية واضحة تجاه سوريا ونعمل من أجل استقلال سوريا وضمان الأمن، لأن الوضع السوري يؤثر مباشرة على الوضع في العراق ونعمل جاهدين لاستقرار سوريا وطرحنا مسألة وجود ممثل عراقي في اجتماعات تخص الوضع السوري”.وتابع، “تطرقنا مع الجانب التركي، إلى القضايا الإقليمية الأخرى والعلاقات الإيرانية الامريكية وهذه العلاقات تؤثر على المنطقة والعراق بصورة عامة وسنناقش مع إيران لإبعاد التوتر عن بلدنا والمنطقة وموقفنا واضح من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا”.وأردف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي، “كما تطرقنا إلى الوضع الخليجي والمصالحة الخليجية ولنا موقف في هذا الخصوص وعلاقاتنا مع الأطراف جيدة وندعو للمصالحة”.وبشأن زيارة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى تركيا، أكد حسين، “غدا برنامج زيارة الوفد العراقي ونتوقع الوصول الى نتائج إيجابية وإلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تركيا”.وأضاف، “نرحب بزيارة معالي وزير الخارجية التركية، جاويش أوغلو، في بداية السنة ببغداد وسعداء بزيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى بغداد”.من جانبه أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن اتفاق إلغاء الفيزا بين العراق وتركيا لم يفعل بسبب ظروف العراق الأخيرة.واضاف، إن “تركيا تريثت بإلغاء الفيزا وعدم تفعيل هذا الأمر مع العراق بسبب ظروف العراق الأخيرة”.واضاف أن “تركيا لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والعراق، وتطويل العلاقات على مختلف السبل”.كشف وزير الخارجية التركي عن “عقد قمة اقتصادية في العراق، إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين، خلال الفترة المقبلة”.وبشأن التواجد العسكري التركي في شمال العراق، قال أوغلو، إن “تركيا تدافع عن وحدة العراق الجغرافية وتطهير أراضيه من الإرهاب”.وتابع أن “حزب العمال الكردستاني عدو يهاجم من لا يبايعه في العراق وسوريا”.

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