العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما

العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (15 آب 2024)، انه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.وقال حسين في تدوينة على منصة “إكس” ، “عقدنا اليوم اجتماعًا مثمرًا مع الصديق هاكان فيدان”، مبينا أن “الاجتماع بحث أُطر تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا”.وأضاف “تناولنا خلال اللقاء سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي تم توقيعه أثناء زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد”، مشيرا الى ان “الطرفين اكدا على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة”.

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