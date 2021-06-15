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تحالف الفتح:البرلمان العراقي مصمم على إخراج آخر جندي أمريكي
الاقتصاد النيابية:التيار الصدري وراء رفع سعر صرف الدولار
زادة:العراق وإيران بلداً واحداً وزيارة قاآني إلى بغداد كالذي يزور محافظة ضمن بلده
لبنان تشكر الكاظمي على إعادة أضواء الملاهي وغيرها من الاماكن السياحية جراء تقديم النفط العراقي مجانا
العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز “العلاقة المائية” مابين البلدين
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الاقتصاد النيابية:التيار الصدري وراء رفع سعر صرف الدولار
لبنان تشكر الكاظمي على إعادة أضواء الملاهي وغيرها من الاماكن السياحية جراء تقديم النفط العراقي مجانا
العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز “العلاقة المائية” مابين البلدين
العصائب:لن نسمح لأمريكا بتعطيل الاستثمار الصيني في العراق!
حزب طالباني:عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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