العراق وتركيا يبحثان الربط السككي بين البلدين

العراق وتركيا يبحثان الربط السككي بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي مع السفير التركي فاتح يلدز في بغداد، الاثنين، امكانية وآلية الربط السككي بين البلدين ، جاء ذلك خلال زيارة السفير التركي والوفد المرافق له الى وزارة النقل .وقال الشبلي في بيان : “تباحثنا اليوم مع الجانب التركي بخصوص الربط السككي بين العراق وتركيا ومناقشة الحيثيات والآليات التي يمكن اتباعها لانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم لما سيحققه من ايرادات اضافية ترفد موازنة الدولة”.واضاف الشبلي: “يأتي ذلك ضمن مشروع القناة الجافة التي تسعى وزارة النقل جاهدة من اجل انجازها والتي تُعد الشريان الذي يوصل موانئ العراق بالعالم من خلال نقل البضائع والحاويات عبر هذه القناة”، مشيرا الى ان “مثل هذه المشاريع تعد من البنى التحتية المهمة التي تحتاجها البلاد للنهوض بواقعها كما انها توفر الاف فرص العمل للعاطلين “.من جانبه اكد يلدز،  ان “تركيا تسعى الى التعاون الفاعل مع العراق بخصوص عمليات النقل على كل الصعد وخصوصا الربط السككي والقناة الجافة التي ستوفر للبلدين المزيد من الايرادات وتعزز دوريهما في المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *