العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “الكاظمي اكد خلال اللقاء حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما ثمن التنسيق الايجابي بين البلدين في المحافل الدولية”. فيما نقل السفير الروسي إلى رئيس مجلس الوزراء ،بحسب البيان “تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق”، مشيدا ” بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي”. 

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