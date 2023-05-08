العراق وسوريا يتفقان على توحيد الموقف تجاه ملف المياه مع تركيا

العراق وسوريا يتفقان على توحيد الموقف تجاه ملف المياه مع تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الموارد عون ذياب عبد الله، الاثنين، مع نظيره السوري وزير الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية رعد تمام على توحيد المواقف لضمان حقوق البلدين المائية.وذكر بيان لإعلام وزارة الموارد المائية في بيان ، ان “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله استقبل بمكتبه، وزير الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية رعد تمام والوفد المرافق له “.وأضاف، انه “جرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الموارد المائية وتوحيد المواقف والرؤى من اجل ضمان حقوق البلدين المائية وفق الاعراف والمواثيق الدولية مع ضرورة استمرار التعاون المشترك وتبادل الزيارات للوفود بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات من اجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم”.

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