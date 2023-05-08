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العراق وسوريا يتفقان على توحيد الموقف تجاه ملف المياه مع تركيا
الاستخبارات العسكرية تعلن عن القبض على( 12 )داعشيا في( 3 )محافظات
المالية النيابية:استمرار مناقشات الموازنة لغاية يوم 20 من الشهر الحالي
حزب بارزاني:السوداني سيزور أربيل قريباً لوضع ” اللمسات” الأخيرة على قانون النفط والغاز
نائب كردي:إستقالة (7) نواب من برلمان الإقليم لعدم شرعيته
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السودان..تفاؤل لإتفاق أمني بين الجيش والدعم السريع
الجامعة العربية:وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة
غداً..اجتماع طارئ لبحث القتال في السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية في القاهرة
الأسبوع المقبل..تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا
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العراق وسوريا يتفقان على توحيد الموقف تجاه ملف المياه مع تركيا
المالية النيابية:استمرار مناقشات الموازنة لغاية يوم 20 من الشهر الحالي
حزب بارزاني:السوداني سيزور أربيل قريباً لوضع ” اللمسات” الأخيرة على قانون النفط والغاز
ائتلاف المالكي:وفد سياسي سيزور تركيا لبحث ملف المياه
وزيرة المالية تؤكد على تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد
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السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل لايصلح أن يكون حتى رئيس قسم
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