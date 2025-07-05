العراق وصربيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،السبت، إن “السوداني تسلم رسالة تتضمن دعوة رسمية من رئيس وزراء صربيا الجديد لزيارة بلغراد”.

وأضاف أن “اللقاء جيجيلي واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يحقق المصالح والمنفعة المشتركة، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ويعزز الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين”.

وتابع أنه “كما جرى التأكيد على دعم الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار المفاوضات لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، وكذلك العمل على إيقاف العدوان على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع”.

وبين أنه “من جانبه، نقل السفير الصربي تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة الصربيين إلى رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما في مشاريع البنى التحتية”.