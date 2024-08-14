العراق وصريبا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق وصريبا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيسا الجمهورية والحكومة في صربيا، امس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة بلغراد.  وقال مكتب السوداني في بيان ،إن الأخير استقبل، اليوم، سفير جمهورية صربيا الجديد لدى العراق   براتسلاف جيجل.وعبر السوداني عن “تهانيه للسفير بمناسبة تسلمه مهامّ عمله، وتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة، كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق”، داعياً الشركات ورجال الأعمال الصربيين إلى “الاستثمار في المشاريع الكبرى في البلد، والاستفادة من التسهيلات الكبيرة المقدمة من الحكومة”.وأشار  السوداني إلى “تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً مع التصعيد المستمرّ الذي تمارسه قوات الاحتلال في غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية”.من جانبه، نقل جيجل دعوة شفوية إلى رئيس مجلس الوزراء من رئيسَي الجمهورية والوزراء الصربيين لزيارة بلغراد، مؤكداً الرغبة في إقامة تعاون بناءً على كلّ المستويات، بجانب تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.

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