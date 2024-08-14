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استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل حكومة السوداني
الجبهة التركمانية:كركوك ليست للبيع وجلسة انتخاب المحافظ غير قانونية والمحكمة الاتحادية هي الفيصل
المشهداني المرشح الرئيسي لرئاسة البرلمان
محافظ كركوك الجديد يؤدي اليمين الدستورية
السفير البريطاني:توقيع إتفاقيات تجارية مع العراق خلال زيارة السوداني إلى لندن
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استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل حكومة السوداني
السفير البريطاني:توقيع إتفاقيات تجارية مع العراق خلال زيارة السوداني إلى لندن
العراق وصريبا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
خبير اقتصادي:(21 )ترليون ديناراً الاقتراض الحكومي الداخلي خلال الأشهر الستة الماضية
اليوم..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
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- اذاعة INN