العراق وفرنسا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
 بغداد / شبكة أخبار العراق-أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، والسفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في قطاع الطاقة وفي مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “السوداني استقبل، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل”، موضحا أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والاتحاد الأوروبي عموماً، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وأكد الجانبان، حسب البيان، “رغبة البلدين في توسيع التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، ولاسيما في قطاع الطاقة وفي مجالات اقتصادية وتعليمية وأمنية”. 

