العراق وفرنسا يؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

العراق وفرنسا يؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث اتحاد الغرف التجارية العراقية، مع نظيرتها الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وذكر اتحاد الغرف التجارية العراقية في بيان ، ان ” رئيس الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، عقد اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية الفرنسية ccif ، وممثل مركز الأعمال الفرنسي، وبحضور  السفير العراقي في باريس وديع بتي، ونائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف، وعدد من المسؤولين من الجانبين”.واضاف البيان ان “الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات التجارية لما يخدم مصلحة البلدين”.وتحدث السفير العراقي وديع بتي، عن “توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، ودعا إلى إقامة ندوة تخصصية في مقر السفارة بين رجال الأعمال العراقيين والفرنسيين برعاية السفارة وبمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا”.بدوره دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، إلى “تأطير هذا التعاون بمذكرة تفاهم، وتقديم الدعم لفتح مكتب لمركز الأعمال الفرنسي في بغداد”.وعبر الجانب الفرنسي عن “اهتمامهم بما طرح من أفكار، وأعربوا عن استعدادهم للعمل وتوسيع آفاق التعاون”.وقرر الطرفان بحسب البيان، “تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع، وإعداد مذكرة التفاهم المقترحة”.

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