العراق وقطر يبحثان تعزيز العلاقات بينهما

العراق وقطر يبحثان تعزيز العلاقات بينهما
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء (16 آذار 2021)، مباحثات مع قطر بشأن استقرار المنطقة وتهدئة الأوضاع.وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني اجتمع بوزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين الذي يزور البلاد حالياً”.وأضافت، أنه “جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، واستقرار وتهدئة الأوضاع في المنطقة”.وتابعت الوكالة القطرين، أن “آل ثاني جدد التأكيد على وقوف دولة قطر إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة”.

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