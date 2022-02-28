العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو

العراق وكوريا الجنوبية يؤكدان على الإسراع في إنجاز ميناء الفاو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن بحث العراق وكورويا الجنوبية آخر تطورات العمل في ميناء الفاو الكبير.وذكر بيان للوزارة ، ان وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي استقبل في مقر الوزارة سفير كوريا الجنوبيه في العراق جوي سونغ والسكرتير الاول يونغ من سيو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون  والمصالح المشتركة وتطويرها بين البلدين.وبين الشبلي بحسب البيان، للسفير مراحل انجاز ميناء الفاو الكبير  وآخر تطورات العمل فيه وكيفية تنفيذ الخطة المتبعة  ضمن وتيرة واحدة بهدف الانجاز بالوقت المحدد له  وكذلك التأكيد على العلاقات المشتركه بين الجانبين في مجال النقل .من جانبه، اشاد السفير  الكوري بالعمل المتواصل واجتياز مراحل عديدة ومهمة ضمن خطوات انجاز الميناء الذي يعد من أهم المشاريع التي ستغير مستقبل العراق للأفضل.وفي ختام اللقاء أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين في كافه المجالات. 

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