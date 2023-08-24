العراق وماليزيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات

العراق وماليزيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، ان ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في بغداد.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي داتو سري دزامري اليوم: “تطرقنا بموضوع فتح السفارة الماليزية في العراق، فضلا عن منح سمات الدخول لمواطني البلدين، وبحث العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في العراق، حيث تم توجيه دعوة للشركات الماليزية بهذا الصدد”.واوضح، ان “تجربة شركة لتروناس النفطية الماليزية كانت تجربة ناجحة”، لافتا الى ان “اللقاء بحث مسألة الشركات الماليزية الخاصة بادارة المطارات، بالاضافة الى بحث السوق الماليزي النفطي وكيفية الوصول اليه”.واضاف، “بحثنا الشؤون الاقتصادية والثقافية والسياحة الدينية”، مؤكدا ان “هناك مشتركات بين الشعبين العراقي والماليزي من حيث الدين والتجربة الفيدرالية”.واردف، ان “هناك إرادة سياسية لتعميق العلاقات وتطويرها بين البلدين”.من جانبه اعرب وزير الخارجية الماليزيّ داتو سري د.زامري، عن “رغبة ماليزيا لتطوير العلاقات بين البلدين”، منوها ان “الهدف من الزيارة إعادة فتح السفارة الماليزية في العراق ومن المؤمل خلال الاسبوعين المقبلين سيتم إعادة فتحها”.واشار، الى انه “برعاية رئيس الوزراء الماليزي هناك مساع لتعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها”.ولفت، الى “السعي لدخول مواطني البلدين دون الحاجة لسمات الدخول”، موضحا ان “هناك وجهات نظر متبادلة لتحقيق التعاون في كافة المجالات وتحقيق اجندة السلام”.

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