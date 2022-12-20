العراق ومصر والأردن يجددون التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدانهم

العراق ومصر والأردن يجددون التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدانهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عُقد في مركز الملك الحسين بالبحر الميّت، اليوم الثلاثاء، لقاءٌ ثلاثي ضمّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفقا للبيان.ويرأس السوداني وفداً حكومياً رفيعاً للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن.وسيبحث خلال أعمال القمّة العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

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