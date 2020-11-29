العراق ومصر يؤكدان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الإنتاج الحربي

العراق ومصر يؤكدان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الإنتاج الحربي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الانتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، الأحد، إهتمام وزارته بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات.وذكرت وسائل اعلام مصرية ، أن “محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي، تفقدا مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، يرافقهما عدد من المسئولين بالوزارتين وأحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة”.وأضافت، أنه “تم إجراء عرض تقديمي بكل مصنع حول الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالمصنع وكذا المنتجات التي يقوم بإنتاجها والمشروعات التي يقوم بالمشاركة في تنفيذها، كما تمت زيارة خطوط الإنتاج بالمصنعين والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما تم زيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي”.وأكد الوزير المصري، على “اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات”، مشيراً إلى “موضوعات التعاون القائمة في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تعكس وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في عدة مجالات”.وناقش الجانبان، “إمكانية التعاون في مجال تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وكذا توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية والمدنية”.وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، بتوجيه الدعوة لوزير الدفاع العراقي لمشاركة الشركات العراقية في معرض (EDEX) القادم المقرر إقامته نهاية العام المقبل.
من جانبه، أكد وزير الدفاع العراقي على أن “العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية بما يعزز من أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع”.وشدد، على “أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”، معرباً عن “تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة”.وأشاد بما “إطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة”.واتفق الوزيران، على “قيام الوفود الفنية من وزارة الدفاع والشركات العراقية بزيارة وزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين”.

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