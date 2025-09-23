العراق ومصر يؤكدان على وقف الحرب على غزة

العراق ومصر يؤكدان على وقف الحرب على غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، امس الإثنين، أهمية توحيد الجهود لوقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وذلك في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والمصري“.وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما الحرب على الفلسطينيين في غزة، وأكدا “أهمية توحيد الجهود لوقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة“.وفيما يخص الملف السوري، شدد حسين، على “ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، مؤكداً “أهمية التوصل إلى حلول سياسية تعيد الاستقرار للبلاد“.وحذر، من “مخاطر التصعيد في المنطقة”، مؤكداً أن “أي تصعيد إقليمي ستكون له تداعيات دولية واسعة، نظرًا لما يتركه من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار العالميين“.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *