العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاحد، مع رئيس البرلمان المصري علي عبد العال تسهيل منح الفيزا للعراقيين وتفعيل اللجان البرلمانية المشتركة بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ، إن “الوفد النيابي برئاسة الكعبي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التقى مع رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال والوفد المرافق له، على هامش المشاركة فى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًّا فى مدينة جنيف – سويسرا”.وأضاف المكتب، أن “الجانبين استعرضا الملفات الثنائية ذات الأهمية وسبل تفعيل لجان الصداقة بين الجانبين”.ودعا الكعبي، بحسب البيان، جمهورية مصر إلى “تسهيل اجراءات منح الفيزا للعراقيين”، مؤكدا “دعم العراق الكامل للشركات الاستثمارية المصرية والمساهمة في اعادة الاعمار وتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.بدوره، ثمن رئيس البرلمان المصري “جهود القوات الامنية العراقية في القضاء على بؤر الاٍرهاب ودورها في تحقيق السلم المجتمعي، واستتباب الامن في العراق والمنطقة”، مختتما قوله أن “السلام الذي نعيشه يعتمد بالأساس على استقرار ووحدة العراق”.