العراق ومصر يتفقان على وحدة الموقف تجاه أوضاع المنطقة

العراق ومصر يتفقان على وحدة الموقف تجاه أوضاع المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتفق وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، مع نظيره المصريّ سامح شكري على إيجاد مقاربات سياسية لتهدئة التوتر والحفاظ على أمن المنطقة.وذكر بيان للوزارة ، ان “الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري، وجرى خلال اللقاء بحث أهمّ الملفات على المُستوى المحلّي، وضرورة تفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين، كما بحثا تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، ولاسيَّما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة”.وأضاف أن “الجانبين اتفقا على مُواصَلة التشاور، والتنسيق الثنائيِّ في القضايا العربيّة والإقليميّة وُصُولاً إلى إيجاد مُقاربات سياسيّة تُساهِم في تهدئة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة.

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