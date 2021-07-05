العراق ومصر يوقعان على إتفاقية بناء مدن صناعية واقتصادية

العراق ومصر يوقعان على إتفاقية بناء مدن صناعية واقتصادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن ابرام العراق ومصر اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة.وذكر بيان للخلية ، ان “وزيرا الصناعة العراقية والمصرية وقعا اليوم على اتفاق تعاون لإقامة مدن صناعية، واقتصادية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية”.وأضاف أن “الاتفاق جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي”.وتابع ان “الزيارة جرى خلالها وضع خطة عمل محددة محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية”.واكمل: “وفي لقاء آخر جمع وزير التخطيط بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، اتفق الجانبان على إعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون المشترك”.وأشار الى ان “وزير الصناعة اجرى مع نظيرته المصرية زيارة إلى الجناح الثابت لشركات الوزارة في معرض بغداد الدولي للاطلاع على إمكانات الشركات العامة ومنتجاتها المحلية”.ولفت الى ان “الوفد المصري زار عددا من الشركات المتخصصة بالصناعات الكيمياوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة”.وبين أن “الوفد المصري سيعقد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع القطاع الخاص العراقي، للتباحث حول فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات صناعية متعددة، كما سيزور شركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون المشترك في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية”.

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