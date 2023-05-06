العراق يؤكد على أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية

العراق يؤكد على أهمية عودة سوريا إلى الجامعة العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن العراق يجدد موقفه بأهمية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.وقال الصحاف في بيان ، أن “اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد 2023/5/7، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، لبحث المسألتين السوريّة والسودانيّة”.وأضاف، أن “العراق يجدِّدُ موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربيّة بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم اهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي”.

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