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نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
العراق يؤكد على تعزيز علاقاته مع الهند
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الفياض:كل مسؤولي الحشد مليارديرية وبحله يرجع الجميع إلى الأرصفة التي جاءوا منها والحشد باقٍ تحت أمرة خامئني
الكروي: الاختلاف في توزيع حصص سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
مصدر إطاري:لايهمنا مستقبل العراق ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
العامري:سندافع عن إيران ومشروع المقاومة حتى الموت
نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
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- اذاعة INN