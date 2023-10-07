العراق يؤكد على توريد الغاز التركمانستاني

العراق يؤكد على توريد الغاز التركمانستاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الدولة لشؤون الغاز في جمهورية تركمانستان ماكسات باباييف، امس الجمعة، على أهمية التعاون في مجال توريد الغاز.وقال بيان لوزارة النفط ، إن” وزير النفط وخلال استقباله وزير الدولة لشؤون الغاز في جمهورية تركمانستان ماكسات باباييف اكد أن اللقاء تضمن بحث توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة، وأن العراق وتركمانستان يمتلكان إمكانيات كبيرة في هذه المجالات”، لافتا، إلى أن” الحكومة والوزارة حريصتان على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع جمهورية تركمانستان في مجال النفط والطاقة”.وأشار عبد الغني، بحسب البيان إلى” أهمية التعاون في مجال توريد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية، وإن توقيع مذكرة التفاهم هي خطوة مهمة لتعزيز فرص التعاون، داعياً الشركات في جمهورية تركمانستان للمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعلنت عنها الوزارة في مجالات عديدة”.وتابع البيان، أن” وزير الدولة لشؤون الغاز في جمهورية تركمانستان ماكسات باباييف عبر عن سعادته للتعاون الثنائي بين البلدين، عاداً التوقيع على مذكرة التفاهم لتوريد الغاز إلى العراق البداية نحو زيادة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين”.من جانبه، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وفقا للبيان، أن” مذكرة التفاهم مع تركمانستان هي أحد الحلول السريعة التي نعمل عليها في المجلس الوزاري للطاقة، لتعزيز الإنتاج وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين”.بدوره، قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر: إن” التوقيع على هذه المذكرة والاتفاق مع تركمانستان هي نتاج الجهود المكثفة التي قام بها الفريق الوزاري المشترك بين وزارتي النفط والكهرباء خلال الفترة الماضية، ومنها إجراء المباحثات واللقاءات المكثفة خلال زيارته إلى جمهورية تركمانستان في آب الماضي والتوصل إلى المحاور التي تحقق الأهداف المشتركة”.وختم البيان، أن” اللقاء حضره عدد من المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء”.

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