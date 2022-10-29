العراق يؤكد على حرصه لتعزيز العلاقات مع الكويت

العراق يؤكد على حرصه لتعزيز العلاقات مع الكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم السبت، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الكويت وبما يخدم المصالح المُشترَكة بين الشعبين الشقيقين.وذكر إعلام وزارة الخارجية في بيان ، أن “ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير خارجيَّة دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على هامش مُشارَكته في اجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ31 الذي تجريّ أعماله في الجزائر”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والكويت وسُبُل تطويرها والتأكيَّد على ضرورة تعميقها بما يُحقّق مصالح الشعبين.وبين، “تطرق الوزيران إلى الوضع الإقليميّ والدوليّ والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدوليَّة، كما ناقشا مُستجدّات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وإنعكاساتها على العلاقات الدوليَّة وعلى الاقتصاد العالميّ.”.وتابع البيان، أن “الجانبان اكدا على أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار البنّاء لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين”.من جانبه، هنَّأ وزير الخارجيَّة الكويتيّ السيّد الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين العراقيّ والكويتيّ، مُعرباً عن دعم دولة الكويت لحكومة وشعب العراق، مُؤكِّداً أنَّ إستقرار العراق على المُستوى الأمنيّ والسياسيّ هو إستقرار لدولة الكويت.

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