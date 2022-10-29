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اول لقاءاته كرئيس للوزراء.. السوداني يلتقي وزير التجارة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين
نائب سابق:وكلاء الوزارات يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص
العراق يؤكد على حرصه لتعزيز العلاقات مع الكويت
الطاقة النيابية:سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز بحيث “يرضي الأحزاب”!!
تحالف عزم:جميع الكتل السياسية تتحمل نجاح أو فشل حكومة السوداني
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الطاقة النيابية:سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز بحيث “يرضي الأحزاب”!!
السوداني يوجه وزير التجارة بـ”تحسين” مفردات البطاقة التموينية
شاخوان: الإقليم سيواصل تصدير النفط والغاز تنفيذاً “لتعهد” السوداني
سومو:الهند والصين الأكثر شراءً للنفط العراق
منظمة دولية:إيران وتركيا ستحول العراق إلى صحراء قاحلة بدعم حكومي فاسد خائن
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دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
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