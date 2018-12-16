العراق يؤكد على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، اليوم السبت، موقف العراق الداعم لفلسطين في اقامة دولة عاصمتها القدس.وقال الحداد في بيان خلال المؤتمر الثاني لرابطة برلمانيون من أجل القدس، إن ” لفلسطين وأرضه المباركة والقدس والمسجد الأقصى مكانة متميزة ورفيعة في قلوب المسلمين فهو مسرى الرسول الأعظم ومكان عروجه إلى السموات العلا، فالقدس والأقصى يسكنان في قلب كل مسلم، والأقصى مبارك في ذاته، وسر هذه البركة تكمن بأن تلك الأرض هي مهبط الرسالات السماوية ومهد لكثير من الأنبياء والمرسلين والأديان منذ آلاف السنين، وقد وصف القرآن الكريم أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر والقدسية في آيات متعددة”.واضاف ان “القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية والى الأبد”.وأكد “موقف جمهورية العراق الداعم والدائم لقضية فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها، إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.