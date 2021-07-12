العراق يبحث انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية

العراق يبحث انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، تذليل العقبات امام انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ، ان “الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد الكريم هاشم مصطفى يلتقي نائب المدير العام في منظمة التجارة العالمية السفير الصيني جانغ شيانغ تشن، ويبحثان سبل تفعيل ملف انضمام العراق إلى المنظمة”.واضاف، ان “الجانبين بحثا ايضا أهمية تواصل العمل في إنجاز الوثائق الفنية لإتمام متطلبات الانضمام، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الانضمام”.

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