العراق يبحث تعزيز المصالح التركية في العراق!

العراق يبحث تعزيز المصالح التركية في العراق!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المُتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف الثلاثاء، في بيان ، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وصل، اليوم الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد رفيع المستوى”.وأضاف البيان أن “الوزير والوفد المرافق له سيعقدون اجتماعا مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وآفاق التعاون بين البلدين خاصة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي من أجل مواجهة التحديات المشتركة بالشكل الذي يؤمن المصالح المشتركة للبلدين الجارين، لاسيما أن العراق بصدد الدخول في حوارات بناءة من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا في العلاقات بين البلدين”.يذكر ان حجم الصادرات التركية للعراق نحو 23 مليار دولار سنويا وفي العراق تعمل اكثر من 1700 شركة تركية معظمها في الإقليم وهي السبب الرئيسي في شحة المياه في العراق جراء تخفيض مياه نهري دجلة والفرات ورغم ذلك حكومة السوداني ووزير الخارجية الكردي فؤاد حسين يسعيان الى تعزيز مصالحها في العراق ويتحدثون عن السيادة!!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *