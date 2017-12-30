العراق يتأهل إلى النصف النهائي من خليجي 23

بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق المنتخب العراقي فوزاً ساحقاً على نظيره اليمني بعد دك شباكه بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، ليتصدر مجموعته ويتأهل الى النصف النهائي من بطولة خليج 23.بينما تعادل المنتخب البحريني مع نظيره القطري ليتأهل الى نصف النهائي برفقة المنتخب العراقي.هذا وقال شاكر محمود المدرب المساعد للمنتخب العراقي، “الجهاز الفني طالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحسم الصدارة، رغم أن المنتخب العراقي يلعب بخياري الفوز أوالتعادل لضمان التأهل إلى نصف النهائي”.من جانبه هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، الشعب العراقي والمنتخب الوطني بتصدره مجموعته وصعوده للدور قبل النهائي لبطولة الخليج.يُشار إلى أن المنتخب العراقي جمع 4 نقاط في الصدارة متفوقًا بفارق الأهداف عن البحرين، بينما ودع منتخب اليمن البطولة بعد الخسارة في مباراتيه أمام قطر والبحرين.