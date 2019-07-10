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المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
بحسب الاتفاقات الحزبية..برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة مسرور
اليوم ..الحكيم والفياض في أنقرة
مصدر نيابي ينفي وجود أي مسودة قانونية لإخراج القوات الأمريكية من العراق
العراق يتبرع بـ(15) مليون دولار لبناء “ملحق” لمقر جامعة الدول العربية
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المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
العراق يتبرع بـ(15) مليون دولار لبناء “ملحق” لمقر جامعة الدول العربية
نصيف:حمد الموسوي سرق 6 مليارات دولار عبر نافذة بيع العملة
محافظ واسط يتهم وزير المالية بعرقلة موازنة المحافظة
قنديل:خطة الملاحة في شط العرب بانتظار مصادقة عبد المهدي وروحاني
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