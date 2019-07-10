العراق يتبرع بـ(15) مليون دولار لبناء “ملحق” لمقر جامعة الدول العربية

العراق يتبرع بـ(15) مليون دولار لبناء “ملحق” لمقر جامعة الدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في السفارة العراقية بالقاهرة، الأربعاء، عن تبرع العراق بمبلغ 15 مليون دولار لبناء الملحق الإداري الجديد لجامعة الدول العربية.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية ، عن المصدر قوله، إن “السفير العراقي في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك والدور المهم الذي يقوم به العراق، في إطار العمل العربي المشترك، فضلاً عن انشغالات العراق في عدد من القضايا الداخلية” .واضاف ان “الأمين العام للجامعة العربية أطلع السفير الدليمي خلال اللقاء على مراحل الإنجاز الجارية في بناء الملحق الإداري الجديد للجامعة، الذي سبق للعراق أن تبرع بـ(15) مليون دولار لبنائه”.من جانب آخر اوضح المصدر، أن “السفير العراقي ناقش مع نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة السفير ياسر عاطف، العلاقات الثنائية مابين البلدين وتسهيل اجراءات الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية”.واكد الدليمي “اهمية زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للجالية العراقية المقيمة في مصر ولموظفي وزارة الخارجية، وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين والطلبة العراقيين عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في العراق”.

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